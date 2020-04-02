تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالليمون للرجيم

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- السمك : 2 حبة (سمك كامل / النوع المفضل لديك / وزن كيلو للسمكة / منظف)

- عصير الليمون : نصف كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- بهار سمك : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس ناعم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الليمون : 1 حبة (مقطع شرائح)

- روزماري : 2 عود (طازج)

طريقة التحضير اصنعي شقوق بواسطة سكين حادة في السمك وضعيه في صينية الفرن.

اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والكمون وبهارات السمك في طبق جيداً.

ادهني السمك بالخليط جيداً من جميع الجهات وصبي باقي كمية المزيج فوق السمك في الصينية.

وزعي شرائح الليمون والروزماري في الصينية.

سخني الفرن على حرارة 200 درجة.

غطي الصينية بورق الالمنيوم وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة.

خففي النار وازيلي ورق الالمنيوم واتركيها لمدة 10 دقائق إضافية حتى ينضج السمك تماماً.

حمري الوجه وقدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الخضار المشوية حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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