تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صينية سمك بالفرن

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- فيليه السمك : 1 كيلو

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- المايونيز : ملعقة كبيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- بقسماط : نصف كوب (كعك مطحون)

- الزبدة : ملعقة كبيرة ونصف (مذوبة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- ليمون : 1 حبة (مقطع شرائح)

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 425 درجة. 2. ضعي السمك في طبق الفرن وادهني السمك بالزيت. 3. اخلطي عصير الليمون والمايونيز وبودرة البصل والكمون والفلفل الأسود في وعاء صغير. 4. وزعي الخليط على قطع السمك. 5. وزعي البقسماط فوق السمك المبهر. Advertisements 6. وزعي الزبدة المذوبة وشرائح الليمون فوق السمك والبقسماط وأدخلي الطبق للفرن لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج. 7. انثري البقدونس المفروم على وجه الطبق وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس أو الخضار حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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