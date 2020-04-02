القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- السمك : 2 حبة (سمكتان / متوسطة الحجم / النوع المفضل)

- بودرة البصل : ملعقة كبيرة

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير 1. نظفي السمك جيداً وادهنيه بزيت الزيتون وضعيه في طبق الفرن. 2. اخلطي الزيت مع الكمون وعصير الليمون والأعشاب والملح وبودرة الثوم وبودرة البصل جيداً. 3. صبي المزيج فوق السمك وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة. 4. سخني الفرن على حرارة 160 درجة وأدخلي الطبق للفرن لمدة 40 دقيقة. Advertisements 5. ازيلي ورق الألمنيوم عن الطبق وحمري الوجه وقدميه ساخناً. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالتتبيلة للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.