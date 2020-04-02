تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالثوم للرجيم

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الهامور : كيلو ونصف (سمك / أو النوع المفضل لديك)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مقطعة مكعبات صغيرة)

- ليمون : 6 شرائح

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير 1. بطني صينية الفرن بورق القصدير. 2. ادهني الورق بالزبدة. 3. ضعي السمكة في الصينية فوق الزبدة. 4. شقي السمكة من البطن بحيث تفتحي مكان للحشو. 5. وزعي عصير الليمون والملح على السمك من الداخل والخارج. 6. اخلطي البقدونس مع الثوم واحشي السمكة. 7. وزعي الكمون والبهار المشكل والملح على السمك. Advertisements 8. وزعي قطع الزبدة فوقها وغطي الصينية بورق القصدير. 9. أدخلي الصينية للفرن لمدة 45 دقيقة على حرارة 350 درجة حتى تنضج. 10. ازيلي ورق القصدير وحمري الوجه. 11. قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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