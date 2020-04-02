القاهرة – لايف ستايل المقادير

- فيليه الهامور : 2 قطعة (سمك)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- بقدونس مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وضعيه في طبق الفرن.

وزعي الزيت وعصير الليمون فوق السمك.

وزعي الاعشاب المجففة والبقدونس المجفف.

غطي الطبق بورق القصدير وأدخليه الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة ثم حمري الوجه وقدميه ساخناً إلى جانب الخضار المشوية حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بصوص الثوم و البقدونس تعرف علي أهم وأبرز فوائد البقدونس المغلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.