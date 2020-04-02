"تان" منتهي الصلاحية يتسبب في تحويل بريطانية إلى "اللون الأخضر"

تحولت امرأة بريطانية إلى "اللون الأخضر" بعد استخدامها "تان" منتهي الصلاحية، ووصفها أصدقائها بـ"الساحرة الشريرة" التي ظهرت في أحد أفلام الكرتونية، حيث كانت تريد جيني كولمان، 35 عامًا، الاسمرار قليلًا، إلا أنها اكتشفت الأمر بعد أن نامت واستيقظت في اليوم التالي لتجد وجهها بذلك اللون.

وذكرت صحيفة الـ"ديلى ميل" البريطانية، أن جيني كولمان،، لاحظت صبغة خضراء طفيفة على وجهها، لدرجة أن أختها سألتها أنها قد خضعت لعملية تجميل، وفي حين شبهها أصدقاؤها بـشخصية Grotbags بأحد برنامج الأطفال التلفزيوني في التسعينيات، مشيرة إلى أنها غير متأكدة من سبب تغير لونها، لكنها تعتقد أنها ربما اختارت زجاجة من "تان" مقلده تجاوز تاريخ الانتهاء، في حين كان يقولون لها أطفالها أنها أصبحت خضراء.

وأوضح التقرير، أن جيني كانت ستبكى عندما رأت نفسها في مرآة الحمام في صباح اليوم التالي، وهى أم لطفلة تدعى ليرة البالغة من العمر 17 عامًا وإميلي البالغة من العمر 14 عامًا، إنها أُجبرت على البقاء في المنزل وتقشير جسدها بشكل متكرر لإبعاد ذلك اللون عن وجهها.

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