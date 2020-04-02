شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب الأكلات الصينية.. المتهم الأول في فيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتقد معهد «روبرت كوخ» الألماني، المختص بمكافحة الأمراض المعدية، العادات الغذائية في الثقافة الآسيوية، وسط عدد من التقارير العلمية الدولية التي تحدثت عن انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان، بسبب تناول بعض أصناف الحيوانات والطيور ومنها الخفافيش في الفيديو التالي أغرب الأكلات الصينية والتي تحدث عنها تقارير الهيئة الفيدرالية الألمانية.

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