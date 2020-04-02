سجلت زامبيا اليوم 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة. وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا أن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج. قد يهمك ايضا: وفاة 569 شخص في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد البحرين تسجل 241 من الحالات المؤكدة بفيروس كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زامبيا تعلن أول وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.