ارتفاع وفيات فيروس كورونا في هولندا إلى 1339 حالة

سجلت هولندا اليوم ارتفاع بعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 166 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات 1339 حالة. وقال المعهد الهولندي للصحة العامة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة ثمانية في المئة ليصل إلى 14697 حالة. قد يهمك ايضا: وفاة 569 شخص في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد البحرين تسجل 241 من الحالات المؤكدة بفيروس كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

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