وفاة 569 شخص في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 569 حالة وفاة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 2921 شخصا، مقارنة مع 2352 ضحية لأمس. قد يهمك ايضا: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الألف في بلجيكا ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 2386 حالة

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