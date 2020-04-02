البحرين تسجل 241 من الحالات المؤكدة بفيروس كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) القادمة من الخارج بلغ 353 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن أكثر الحالات المصابة بفيروس كورونا هي حالات قادمة من إيران بعدد وصل إلى 241 حالة بنسبة بلغت 68 %، وأن عدد الحالات القادمة من دول أخرى بلغ 112 حالة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المؤكدة المخالطة لحالات قائمة قادمة من الخارج بلغ 218 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية حتى اليوم 337 حالة.

قد يهمك ايضا:

عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الألف في بلجيكا

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 2386 حالة