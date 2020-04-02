أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) القادمة من الخارج بلغ 353 حالة حتى اليوم.
وأوضحت أن أكثر الحالات المصابة بفيروس كورونا هي حالات قادمة من إيران بعدد وصل إلى 241 حالة بنسبة بلغت 68 %، وأن عدد الحالات القادمة من دول أخرى بلغ 112 حالة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المؤكدة المخالطة لحالات قائمة قادمة من الخارج بلغ 218 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية حتى اليوم 337 حالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل 241 من الحالات المؤكدة بفيروس كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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