سائح يكتشف إصابته بفيروس كورونا بفضل معجون الطماطم

اكتشف سائح نيوزيلندي إصابته بفيروس كورونا أثناء سفره إلى الخارج بفضل معجون الطماطم.

يشتبه جوشوا دنت البالغ من العمر 23 عاما في ظهور الأعراض الأولى لمرض "كوفيد-19" خلال عودته من لندن. على وجه الخصوص، كان لدى المسافر سيلان الأنف والتهاب الحلق والإحساس بالتعب الشديد. ولكن الأهم من ذلك فوجئ دنت بالتغيرات التي حدثت في إحساسه بطعم بعض الأطعمة، وخاصة معجون الطماطم.

وقال دنت، "أتذكر كيف جربته، كان مذاقه معدني رهيب، ثم اشتريت معجون طماطم لشركة أخرى، لكن كان له نفس الطعم تمامًا". واستمر طعمه هكذا طوال فترة إصابته بالعدوى. وأكد أنه في نفس الوقت ظل طعم جميع المنتجات الأخرى كما هو.

وتعافى دنت الآن من الفيروس، حيث أشار، أن أول شيء تناوله بعد شفائه هو سندويش بالنقانق ومعجون الطماطم.

Advertisements

في وقت سابق، تمت دراسة حالة امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عاما تعافت من فيروس كورونا دون علاج، وصلت إلى أستراليا قادمة من مدينة ووهان البؤرة الأولى لتفشي الفيروس.

قد يهمك أيضا:

منظّمة الصحّة العالمية توجّه نصائح للعاملين من بيوتهم لتجديد نشاطهم

«الصحة العالمية» لا توصي باستخدام الكمامة لمواجهة «كورونا»