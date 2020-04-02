صحة ورشاقة

دراسات تكشف سر ارتفاع معدل الإصابة بوباء "كورونا" بين الرجال

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واشنطن - لايف ستايل

كشفت العديد من الدراسات أن الرجال يغسلون أيديهم أقل من النساء بشكل ملحوظ، ما يفسر ارتفاع معدل إصابة الرجال بفيروس المستجد.ووفقا لما نشرته شبكة CNN، أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على 3749 رجلاً وامرأة، إن نحو 15% من الرجال لا يغسلون أيديهم على الإطلاق، مقارنة بـ7% من النساء، كما أن 50% من الرجال يستخدمون الصابون، مقارنة بـ78% من النساء.

واستعانت دراسة أخرى بأجهزة لاسلكية في محطة استراحة على أحد الطرق السريعة لتسجيل عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى المرحاض واستخدموا مضخات الصابون، لتبلغ نسبة الرجال 31% مقابل 65% من النساء.وأكدت دراسة أخرى أن النساء أكثر اهتماماً من الرجال بغسل أيديهن بنسبة 50% وأن اهتمامهن بأساليب الوقاية من الأمراض والفيروسات أعلى بشكل كبير، ويعد غسل اليدين بشكل صحيح ودوري، من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ويجب أولا غسل اليدين بالماء الجاري قبل إغلاق الصنبور وفرك اليدين جيدا بالصابون مع التأكد من وصول الصابون إلى الأظافر وبين الأصابع، ثم فتح الصنبور مرة أخرى لشطف اليدين جيدا قبل تجفيفهما بواسطة منشفة نظيفة، لتستغرق هذه العملية 20 ثانية.

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