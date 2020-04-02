صحة ورشاقة

جامعة القدس الفلسطينية تنتج جهاز تنفس لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القدس المحتلة - لايف ستايل

أعلن الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، عن إنتاج جهاز تنفس اصطناعي طبي متطور محوسب بالكامل في مختبرات الجامعة، بإشراف كليتي الطب البشري والهندسة.وذكر أبو كشك في صفحته على "فيسبوك"، أن الجهاز يمتاز بسرعة التصنيع من مكونات متوافرة محليا، ويوفر أنواعا مختلفة في دعم عملية التنفس في المستشفيات أو نقاط العلاج الميدانية.

وأضاف: "أضع هذا الجهاز من القدس عاصمة فلسطين تحت تصرف رئيس دولة فلسطين، للمساعدة في سد النقص المحلي الحاد بعدد أجهزة التنفس الذي تعاني منه جميع دول العالم في ظل تفشي فيروس ".من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مهندس الأجهزة الطبية رامي المشني، من بيت لحم، استحدث جهاز تنفس صناعي في ظل الطلب الزائد على هذه الأجهزة حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

قد يهمك أيضًا:

Advertisements

تعرف علي أهم أشياء يجب أن يعرفها مرضى القلب عن فيروس كورونا

 

دراسة تؤكد أن حتى الآن لا يوجد دواء للوقاية أو العلاج من كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة القدس الفلسطينية تنتج جهاز تنفس لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا