جامعة القدس الفلسطينية تنتج جهاز تنفس لمواجهة كورونا

القدس المحتلة - لايف ستايل
أعلن الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، عن إنتاج جهاز تنفس اصطناعي طبي متطور محوسب بالكامل في مختبرات الجامعة، بإشراف كليتي الطب البشري والهندسة.وذكر أبو كشك في صفحته على "فيسبوك"، أن الجهاز يمتاز بسرعة التصنيع من مكونات متوافرة محليا، ويوفر أنواعا مختلفة في دعم عملية التنفس في المستشفيات أو نقاط العلاج الميدانية.
وأضاف: "أضع هذا الجهاز من القدس عاصمة فلسطين تحت تصرف رئيس دولة فلسطين، للمساعدة في سد النقص المحلي الحاد بعدد أجهزة التنفس الذي تعاني منه جميع دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا".من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مهندس الأجهزة الطبية رامي المشني، من بيت لحم، استحدث جهاز تنفس صناعي في ظل الطلب الزائد على هذه الأجهزة حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.
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