أطباق من الباذنجان لتقوية مناعة طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 11:39 صباحاً - جدول المحتوى

1 - طبق الباذنجان المشوي مع الكينوا

2 –طبق الباذنجان بالأرز على الطريقة الصينية

3 - طبق محشي الباذنجان بالبرغل واللحم المفروم

4 – طبق بيتزا الباذنجان

5 –طبق سلطة الباذنجان

6 – طبق الباذنجان بالطماطم

7 – طبق شوربة الباذنجان بالكريمة

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الباذنجان من المأكولات المحببة للكبير والصغير، حيث تتعدد وتتنوع وصفات طهيه لتناسب جميع الأذواق.

وينصح خبراء الصحة بتناول الباذنجان حيث إنه يعزز الصحة ويقوي جهاز المناعة ويحارب الأنيميا؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

وحتى لا يشعر أطفالك بالملل في البيت، وحرصاً منك على تعزيز مناعتهم، تقدم لك حملة مرحبا بيتي هذه الأطباق التي يعدها الشيف جوزيف وهبي.



1 - طبق الباذنجان المشوي مع الكينوا



الكمية تكفي لطفلين

مدة التحضير 40 دقيقة



المقادير:



حبة باذنجان كبيرة+ حبتا طماطم + 4 ملاعق كينوا + ملح وفلفل + نصف كوب ورق ريحان



طريقة التحضير:

1 –قطعي حبة الباذنجان لنصفين، وأضيفي لها رشة ملح والفلفل،وغطيها بورق السلوفان، ثم زجيها في الفرن لـ 20 دقيقة.

2 – قطعي الطماطم لشرائح، وضعيها في صينية بايريكس صغيرة، واشويها في الفرن،إلى جانب الباذنجان لتكسبي الوقت.

3 – اسلقي الكينوا وبعد وصول الباذنجان إلى درجة الشواء المطلوب أخرجيها، ثم اقشطي ما في داخلها بالملعقة، افرمي قطع الباذنجان واخلطيها مع الكينوا المسلوقة، وأضيفي إليها النكهات حسب الرغبة. وأوراق الريحان المفرومة.

4 – ضعي الخليط في قشرة الباذنجان التي أصبحت على شكل سفينة، وأضيفي لها قطعة الجبنة، وقدميها في طبق إلى جانب الطماطم المشوية.





2 –طبق الباذنجان بالأرز على الطريقة الصينية



الكمية تكفي لـ طفلين

مدة التحضير 50 دقيقة



المقادير:

حبتا باذنجان + ربع كوب أرز بسمتي + ¼ مكعب مرقة الدجاج + عصير ملعقتان عصير ليمون + عود بصل أخضر + ملعقة كبيرة صلصة طماطم + ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا + كوب زيت نباتي للقلي + ملح وفلفل + ملعقة نشاء متوسطة



طريقة التحضير:

1 –أزيلي طرفي حبتيْ الباذنجان،افتحيهما من الوسط من دون أن تفصليهما، واغمريهما في الماء المملح لنصف ساعة، وبهذا تتخلصين من الطعم المر، ولا تتشرب الكثير من الزيت في القلي.

2 – أخرجي الباذنجان واغسليه وضعيه على ورق المطبخ لينشف، ثم اقليه بالزيت الحار، وارفعيه على ورق التنشيف.

3 – اطبخي الأرز كالمعتاد بملعقة زبدة، ورشة ملح وفلفل، وبعد الاستواء أضيفي البصل الأخضر المفروم. وحركيه، ثم احشي الباذنجان به.

4 –حضري الصوص بأن تضعي معجون الطماطم فوق نصف كوب ماء، ثم أضيفي ¼ مكعب مرقة الدجاج، ملعقة النشاء وحركي جيداً حتى الذوبان. وارفعي المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى درجة الغليان.ثم أضيفي عصرة الليمون وصلصة الصويا، والقليل من الملح.

5 – اسكبي الصلصة فوق حبات الباذنجان المحشوة وقدميها ساخنة



3 - طبق محشي الباذنجان بالبرغل واللحم المفروم



الكمية تكفي لـ 4 أطفال

مدة التحضير:

المقادير:

كيلو ونصف باذنجان + ¼ كوب لحمة مفرومة + ½كوب برغل خشن مغسول + حبتين من طماطم مقطعة + ½ كوب بقدونس مفروم + بصله مقطعة ومغموسة بزيت زيتون + ملعقتين دبس رمان + ملعقة فليفلة + ملح + ملعقه ليمون + فنجان زيت زيتون + ملعقة صلصة طماطم + حبة ثوم مدقوق



طريقة التحضير:

1 - نحفر الباذنجان ونخلط البرغل واللحم والبقدونس والبصل والطماطم ودبس الرمان والليمون والملح والفليفلة ويحشى الباذنجان.

2 - يوضع بقدر على النار ماء ودبس رمان وزيت زيتون وصلصةطماطم وثوم وملح ليغلي ثم توضع حبات الباذنجان وتترك لتنضج وتقدم بالعافية.



4 – طبق بيتزا الباذنجان



الكمية تكفي لـ 4 أطفال

مدة التحضير 30 دقيقة

المقادير:

عجينة البيتزا العادية "والتي يمكنك تحضيرها مسبقاً ووضعها في الثلاجة"

حبة باذنجان مقطعة لشرائح رقيقة + نصف كوب طماطم مقطعة + صلصة البيتزا + نصف كوب جبنة البراميزان + ربع كوب ريحان.

طريقة التحضير:

1 – تفرد العجينة في صينية ويوضع فوقها صلصة الطماطم وجبنة الباراميزان وشرائح الباذنجان "يمكن قلي الباذنجان قليلاً قبل وضعه فوق العجينة"، ونزج البيتزا بالفرن لـ 25 دقيقة على درجة حرارة 180.

2 – تخرج البينزامن الفرن وتزين بالطماطم المفرومة، وتقدم ساخنة.



5 –طبق سلطة الباذنجان



الكمية تكفي لـ 4 أطفال

مدة التحضير 35 دقيقة

المقادير:

حبة باذنجان كبيرة مقشرة ومقطعة لمكعبات + كوب كبير من نبتة البقلة أو أوراق الريحان الطازجة + فصان من الثوم المدقوق + عصير نصف ليمونة + ملح وفلفل.



طريقة التحضير:

1 – اقلي الباذنجان وضعيه جانباً حتى يبرد، ثم رتبي القطع في طبق التقديم.

2 – امزجي أوراق الريحان والثوم المدقوق وعصير نصف ليمونة والملح والفلفل، ثم أضيفيها لقطع الباذنجان.





6 – طبق الباذنجان بالطماطم



الكمية تكفي لـ 5 أطفال

مدة التحضير 60 دقيقة



المقادير:

3 حبات باذنجان مقطعة لأنصاف على شكل قوارب + كوب جبنة باراميزان + ¼ كيلو لحمة مفرومة + صلصة طماطم "كرتونة" + ملح وفلفل



طريقة التحضير:

1 - رشي الملح والزيت فوق أنصاف الباذنجان، وأدخليها الفرن لـ 10 دقائق؛ حتى تصبح طرية فقط.

2 - أخرجيها وضعي فوقها الجبنة واللحم المفروم المتبل، والصلصة الحمراء الجاهزة.

3 – غطيها بورق السلوفان وزجيها في الفرن لـ 30 دقيقة، ثم ارفعي غطاء السلوفان وحمريها لـ 5 دقائق وقدميها ساخنة.



7 – طبق شوربة الباذنجان بالكريمة



الكمية تكفي لـ 5 أطفال

مدة التحضير: 30 دقيقة

المقادير

1 كيلو باذنجان + 2 ملعقة كبيرة زبدة + ربع كوب بصل مكعبات صغيرة + 2 لتر مرقة دجاج + ملح وفلفل أبيض + علبة كريمة للطبخ.



طريقة التحضير:

1 -قطعي الباذنجان لمكعبات ثم ضعيه مع المرقة واتركيه ليغلي لمدة 15 الى 20 دقيقة

2 - يقلب البصل مع الزيت مع الفلفل الأبيض والملح

3 -أضيفي البصل إلى الباذنجان ثم قومي بضرب المزيج بالخلاط اليدوي.

4 - ضعي الكريمة ومكعب زبدة واستمري في الضرب.

5 – ارفعي الشوربة على النار لتغلي مرة واحدة، ثم تقدم بالهنا.