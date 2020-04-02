أطعمة تزيد من مناعة الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 11:39 صباحاً - بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة أثناء الحمل، فمناعة جسم المرأة الحامل تتغير، وتصبح معرضة للاصابة بالأمراض والعوارض الصحية التي تؤثر عليها وعلى جنينها، ولذلك فيجب عليها أن تتناول الأطعمة التي تعزز مناعتها وتعمل على زيادتها.

الدكتور محمد عبد الجليل، اختصاصي النساء والولادة يشير إلى أهم الأطعمة التي تزيد من مناعة الحامل كالآتي:

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة كبيرة من الحديد الذي يدخل في تصنيع هيموجلوبين الدم مما يعزز مناعة الجسم.

وتحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الزنك الذي يزيد مناعة الجسم، كما يعمل الزنك على تعزيز المناعة كونه يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على زيادة الأجسام المضادة للأمراض التي تقاوم الجذور الحرة.

كما تحتوي اللحوم الحمراء الطازجة على نسبة كبيرة من البروتين الذي يعزز قوة عضلات جسم الحامل، مما يزيد من قدرتها على مقاومة الأمراض.

يجب أن تتناول الحامل اللحوم الحمراء المطهوة جيداَ والبعد عن المقلية منها.

الأطعمة الغنية فيتامين سي

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وتشمل الخضروات الداكنة والفواكه، وخاصة الحمضيات والكيوي.

وتشمل الفلفل الملون خصوصاَ حيث أثبتت الدراسات أنه يحتوي على نسبة عالية من فتيامين سي أكثر من البرتقال واليوسفي.

تحتوي الجوافة على نسبة كبيرة من فيتامين سي على عكس المتعارف عليه، ولكن يجب التخلص من بذورها لكي لا تصاب الحامل بالامساك.

يعمل فيتامين سي على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي.

تعزز الأطعمة الغنية بفيتامين سي من قوة الأوعية الدموية وصحتها.

تعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين سي من أهم مضادات الأكسدة.

البيض

يحتوي البيض على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعزز مناعة الجسم وتقويها.

كما يحتوي البيض على نسبة كبيرة من " أوميجا3" وهو يعزز المناعة بشكل كبير في الجسم.

ويحتوي على الزنك المفيد للمناعة عندما يتوافر الكالسيوم في الجسم.

ويمنح الجسم كمية من البروتين مناسبة للمناعة وبناء الأنسجة التالفة بشرط عدم الافراط فيه.

منتجات الألبان

تلعب منتجات الألبان دوراَ كبيراَ في تعزيز مناعة جسم الحامل.

كما يفيد اللبن الزبادي بشكل خاص في تقوية المناعة.

كما تحتوي على الزنك الذي يدعم مناعة الجسم.

وكمية كبيرة من الكالسيوم الذي يدعم صحة العظام والأسنان، ويتحد مع الماغنيسيوم والزنك في تقوية مناعة الجسم.

المكسرات

تعتبر المكسرات منجماَ للفيتامينات والمعادن,

وتعمل مكسرات بعينها على تقوية جهاز المناعة وهي اللوز والكاجو.

ولذلك يجب أن تحرص الحامل على تناول حصة يومية منها بشرط ألا تكون مملحة لأن الملح يساعد على تخزين السوائل في الجسم، ويعرض الحامل لخطر ارتفاع ضغط الدم.

ويفضل المكسرات النيئة في هذه الحالة لكي تحصل على فائدتها بصورة أكبر.

ما هي الأطعمة الممنوعة للحامل لأنها تقلل من مناعتها؟