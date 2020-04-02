شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل كنترول لنفسك بدل متزود وزنك.. اعرف ازاى تنظم أكلك وانت فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة العزل المنزلى والجلوس فى المنزل والشعور بالفراغ والملل قد يتحول ذلك للإفراط الشديد فى تناول الطعام، مما يؤثر على الجسم ويسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون، لذلك يجب أن تنظم وجباتك اليوم وتحد من تناول الطعام دون الحاجة له، ويقدم موقع healthline بعض النصائح للحد من تناول الطعام أثناء فترة العزل المنزلى.

1:اعرف سبب مشكلتك

وهى من أبرز الطرق المفيدة لمنع الافراط فى تناول الطعام، معرفة سبب ذلك فاذا وجدت نفسك تأكل كثيرا فى وقت واحد فلا بد أن تأخذ دقيقة وتسأل نفسك هل انت جائع أو تحتاج للتغذية أم ان هناك سبب آخر؟ وينصح قبل تناول الطعام أنتبه جيدا أن تشعر به مثل الاجهاد والملل والوحدة، لا بد أن تشعر بالجوع .

2: ابعد عن الاكلات الشهية من امام عينك

ابعد الاطعمة المغرية والتى تفتح الشهية من امامك وخصوصا الحلويات والكوكيز والشيكولاتة، حيث اثبتت الابحاث أن التعرض البصرى للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية تحفز جزء من الدماغ وتؤدى لزيادة الرغبة للطعام.

3:الحفاظ على جدول الوجبات الصحية

يجب أن تحتفظ بجدول وجباتك اليومية المعتادة من قبل العزل المنزلى حتى لا تصاب بحالة من الافراط الشديد فى تناول الطعام، وابعد عن تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

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4: متحرمش نفسك من الاكل بس باعتدال

من أهم قواعد التغذية التى يجب اتباعها لمنع الافراط فى تناول الطعام هو عدم حرمان جسمك من الطعام، فيؤدى ذلك للافراط الشديد فى الطعام مما يسبب زيادة الوزن.

5: خليك شيف واعمل الاكل بنفسك

البقاء فى المنزل فرصة جيدة لعمل الطعام بنفسك دون الحاجة لشراء الوجبات السريعة ، وهى ايضا من الطرق التى تعزز صحتك وتحميك من السمنة لانه يعتمد بشكل كبير على تناول الخضروات والفواكه بدلا من الاطعمة الدهنية، فضلا عن ذلك فأنه يساعد على التخطيط لوجباتك قبل بضعة ايام مما يحسن من جودة النظام الغذائى.

6:كتر من السوائل

يمنحك البقاء فى المنزل مزيدا من الوقت فى التركيز على العادات الصحية واهمها شرب المياه والسوائل الطبيعية، وذلك يحميك من السمنة او الافراط فى تناول الطعام.