شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. لماذا يتعرض البعض لفرط حاسة الشم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني البعض من الإصابة بفرط حاسة الشم أي زيادة الإحساس بالروائح المختلفة وتسبب في شعور الشخص بالإزعاج، وهذا الأمر يرتبط ببعض المشاكل الصحية، التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع " alive".

ما هي مشكلة فرط حاسة الشم؟

تعني زيادة التحسس اتجاه أي رائحة، وتعد علامة وجود علي مشكلة ما في جسم هذا الشخص.

ما هي المشاكل الصحية المرتبطة بفرط حاسة الشم؟

قد تكون مشكلة فرط حاسة الشم مرتبطة بالإصابة والشعور بالصداع النصفي، ونجد مرضي الصداع النصفي لا يستطيعون شم أي رائحة بجوارهم، ويعبرون عن انزعاجهم الشديد.



حاسة الشم

ما هي مضاعفات فرط حاسة الشم؟

يؤثر هذا الأمر علي نمط حياة الأشخاص المصابة به، لأنهم يشعرون بشكل دائم بالإزعاج عند تعرضهم لشم أي روائح، ويتسبب في عزلهم عن التعامل مع الأخريين، وتجنب حضور أي مناسبات.

ما هي أسباب الإصابة بفرط حاسة الشم؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بفرط حاسة الشم عند البعض، ومنها:

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-الحمل، يعد من أبرز الأسباب ويكون فرط حاسة الشم من العلامات المبكرة له، فتشعر السيدة لا تستطيع أن تتحمل بعض الروائح وتنفر منها.

-الصداع النصفي يعد من الأمراض التي تزيد من فرص الشعور بفرط حاسة الشم.

-الإصابة بالحساسية من بعض الروائح.

-أصحاب أمراض المناعة الذاتية يعانون من فرط حاسة الشم، وخاصة مرضي الغدة.

-قد يكون وراثيا من الأب أو الأم دون وجود أسباب.

-التهاب الجيوب الأنفية أيضا تعد من العوامل التي تزيد فرص الإصابة بفرط حاسة الشم.