حملة تعقيم ليبية للمناطق المحررة في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد؛ من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل. وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة الفيروس؛ تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية، وتطالب الجهات المسؤولة الليبية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الوباء. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ليبيا إلى 10 أشخاص

أجرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عمليات تعقيم وتطهير لـ3 مناطق غربي العاصمة طرابلس تم تحريرها مؤخرا من قبضة مليشيات حكومة فايز السراج لتفادي تفشي فيروس كورونا هناك. Advertisements انقلاب المرتزقة على أردوغان في ليبيا مليشيات طرابلس تتفكك.. مرتزقة أردوغان أخطر من كورونا

ولكن الفيروس الأخطر حسب مراقبين يظل التدخل التركي، واستمرار تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا أمام مرأى من المجتمع الدولي، رغم وجود حظر دولي على توريد الأسلحة إلى هذا البلد منذ 2011.

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