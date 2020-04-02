شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية: فقدان حاستى "الشم والتذوق" أبرز أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير نشره موقع "سكاى نيوز"، عربية، إن هناك دراسة أظهرت بيانات مجمعة من تطبيق رصد أعراض مرض "كوفيد-19"، الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن فقد القدرة على الشم والتذوق من أفضل طرق تحديد ما إذا كان شخص ما مصابا بالفيروس، أم لا.

ووفق "سكاى نيوز"، :"أظهرت البيانات التي حللها الباحثون أن 60 % من المرضى الذين أكدت التحاليل إصابتهم بمرض كوفيد-19، سجلوا فقد حاستي الشم والتذوق، بالمقارنة مع 18 %من بين الذين جاءت تحاليلهم سالبة، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال الباحثون في جامعة "كينغز" في لندن إن هذه النتائج، التي نشرت على الإنترنت، ولكن لم تحظ بمراجعة خبراء آخرين، تعد أكثر قوة في توقع نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 من القياس الذاتي لدرجات الحرارة.

وطور علماء في بريطانيا والولايات المتحدة التطبيق للمساعدة في رصد تفشي الجائحة، ويقول الباحثون إن هذا التطبيق يمكن أن يبطئ التفشي، ويحدد بسرعة أكبر الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وقال العلماء إنه إذا شارك عدد كاف من الناس الأعراض، يمكن للتطبيق كذلك أن يقدم للنظام الصحي معلومات قيمة للغاية.