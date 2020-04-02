شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب فقدان الوزن غير المبرر وبماذا ينذر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض لانخفاض غير مبرر في الوزن، وهذا له العديد من الأسباب، سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، وفقا لموقع " healthline".

أكد التقرير، أن فقدان الوزن غير المبرر يعد علامة على وجود مشكلة ما في الجسم، ولذا في حالة فقدانك وزنك الحالي بشطل غير مبرر فعليك الذهاب للطبيب للاطمئنان.

وأضاف التقرير، أن فقدان الوزن غير المبرر ليس شرط علي إصابتك بالأمراض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أسباب فقدان الوزن الغير مبرر، ومنها:

-عند القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة في نفس الوقت، وزيادة النشاط البدني، فأنت تصبح أكثر عرضة لفقدان الوزن الغير مبرر، نتيجة لحرق كميات كبيرة من الدهون واستهلاك سعرات حرارة عالية.

-أوضح التقرير، أن العامل الوراثي له دور كبير في زيادة فرص التعرض لفقدان الوزن الغير مبرر.

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-أكد التقرير، أن هناك العديد من الأسباب النفسية التي تؤدي إلي التعرض لفقدان الوزن الغير مبرر، ومنها الإصابة بالضغوط النفسية، والتوتر والقلق.

-في بعض الأحيان فقدان الوزن الغير مبرر يكون دليل علي الإصابة بمرض السكر، ولذا إذا كان لديك تاريخ وراثي لهذا المرض فعلبك متابعته.

-قد يكون تعرضك لفقدان الوزن الغير مبرر دليل علي إصابتك باضطرابات في الغدة الدرقية، كفرط النشاط، وهنا يجب عليك تابعتها تجنبا لإصابتك بالأورام المرتبطة بها.

-أوضح التقرير، أن فقدان الوزن الغير مبرر قد يكون علامة علي إصابتك بمرض السرطان، فقد أوضحت العديد من التقارير الطبية أن فقدان الوزن الغير مبرر يعد من أعراض الإصابة بالسرطان، ولذا عليك الانتباه لهذا الأمر.

-أشار التقرير، أن فقدان الوزن الغير مبرر قد يكون علامة علي إصابتك بمشاكل في الجهاز الهضمي الخاص بك، ولذا عليك التعرف علي حقيقة الأمر من خلال ذهابك للطبيب في حالة إصابتك بالإسهال أو الإمساك بدون أسباب.

-في العديد من الأحيان، يكون فقدان الوزن الغير مبرر دليلا علي إتباع العادات الغذائية الغير صحية، أي سوء تغذية ولذا عليك التعرف علي حقيقة الأمر من خلال مراقبتك للأطعمة التي تتناولها يوميا، وعليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد.