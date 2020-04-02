عسكري ليبي: مفاوضات مع أهالي "زوارة" لتسليم المدينة للجيش

العين الإخبارية - طرابلسالأربعاء 2020/4/1 04:16 م بتوقيت أبوظبي
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي-أرشيفية
كشف مصدر عسكري ليبي عن أن هناك مفاوضات بين أهالي مدينة زوارة (غرب) لتسليم المدينة سلميا لقوات الجيش الوطني فيما تحاول المليشيات لملمة أوراقها.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن هناك مفاوضات مع الأهالي لتسليم المدينة سلميًا لكن بقايا المليشيات المسيطرة عليها تحاول ترتيب صفوفها للدخول في مواجهات مع الجيش الليبي.
وأوضح أن "المليشيات تستغل مطار زوارة للعمليات العسكرية، فكل طائرات المراقبة والمسيرة المقاتلة تخرج منه كون موقعه استراتيجيا ويغطي مساحة كبيرة، بالإضافة لوجود مهبط آخر في مصفاة الزاوية (80 كلم غرب طرابلس)".
ويتقدم الجيش الليبي على العديد من الجبهات في مدينة طرابلس وما حولها، حيث دخلت قواته حي أبوسليم وسيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الأمامي لمليشيات غنيوة الككلي (أبرز المليشيات الموالية لحكومة الوفاق).
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف لمنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن ذخيرة في مدينة مصراتة (غرب).
واستهدفت قوات الجيش الليبي مصادر إطلاق الصواريخ العشوائية التي تطلقها المليشيات الإرهابية من مشروع الموز بمنطقة السبعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وتشهد محاور القتال جنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق التي خرقت الهدنتين الإنسانية والدولية.
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