تعرف علي أهم أشياء يجب أن يعرفها مرضى القلب عن فيروس كورونا

مع تطور وباء فيروس كورونا (COVID-19) ، يتعلم العلماء المزيد عن الفيروس وكيف يؤثر علينا، وقد أدرك العلماء منذ البداية أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة- بما في ذلك أمراض القلب - هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على بعض المعلومات والأشياء الهامة التي يجب أن يعرفها مرضى القلب عن فيروس كورونا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

قال طبيب القلب بول كريمر، "إننا نتعلم الكثير عن هذا المرض كل يوم وهذا يخلق حالة من الشك للمرضى وللأطباء ولكن يمكننا تقديم توصيات بناءً على أفضل المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن

تأثير فيروس كورونا على القلب



فيروس كورونا الجديد هو مرض تنفسي، مما يعني أنه يؤثر في الغالب على الرئتين، ولكن عندما لا تعمل الرئتان بكامل قوتها، يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر لضخ الدم الغني بالأكسجين حول الجسم، يمكن أن يكون هذا الضغط الإضافي خطيرًا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

ويشكل COVID-19 خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة ، بما في ذلك:

-مرض القلب التاجي.

-داء السكري.

-ضغط الدم المرتفع.

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-السكتة الدماغية السابقة.

قد يكون كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب معرضين بشكل خاص لخطر كورونا، ولكن إذا كنت تعاني من أمراض القلب في أي عمر، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة من فيروس كورونا.

وكذلك يمكن لأي شخص يعاني من أمراض القلب، بما في ذلك المرضى الأصغر سنًا أن يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا."

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