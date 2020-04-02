دراسة تؤكد أن فئة من أدوية الكورتيزون تجعل الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا

الجلوكوكورتيكويدات هي فئة من أدوية "الكورتيزون" تُستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الالتهابية وتدار من خلال العديد من الطرق المختلفة ، بما في ذلك البخاخات والكريمات الموضعية والأدوية المستنشقة، حسلما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

وقد يكون المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 نتيجة لقمع الجهاز المناعي، وقد يعانون أيضًا من مرض أكثر حدة بعد الإصابة بالعدوى لأن هذه الأدوية تثبط استجابة الستيرويد الخاصة بهم للعدوى.

ويجب على الأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية الأساسي المعروف ، المعروف أيضًا باسم مرض أديسون ، وقصور الغدة الكظرية الثانوي الذي يحدث في قصور الغدة النخامية أن يتخذوا أيضًا احتياطات إضافية.

وإذا ظهرت لدى المرضى أعراض مثل السعال الجاف المستمر والحمى ، فيجب أن يضاعفوا جرعة الجلوكوكورتيكويد الفموية على الفور ويستمرون في ذلك حتى تهدأ الحمى، وهم أيضًا سيحتاجون إلى علاج جلوكوكورتيكويد قابل للحقن إذا ساءت حالتهم.

ويمكن أن يلعب أطباء الغدد الصماء دورًا رئيسيًا في التعرف على هذه التدابير وإدارتها وتنفيذها ، وفقًا للباحثين.

ووفقًا لمنظمات الصحة العالمية ، هناك أكثر من 719000 حالة مؤكدة من COVID-19 توفي أكثر من 33000 شخص من المرض حتى 31 مارس.

وكتب الباحثون "في حياتنا المهنية ، لم نشهد أزمة رعاية صحية بهذا الحجم والخطورة".

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ومن بين المصابين بالسكري الذين يصابون بـ COVID-19 ، يبدو أن شدة المرض أسوأ مما هي عليه في الأفراد الذين لا يعانون من مرض السكري ، وفقًا للمؤلفين.

ووجدت الأبحاث المنشورة من مقاطعة ووهان في الصين أن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم كانوا موجودين بشكل مفرط بين المرضى المصابين بأمراض شديدة والذين توفوا.

لقد ساعد العلماء بالفعل في الكشف عن كيفية دخول الفيروس المسؤول عن COVID-19 إلى الخلايا وانتشاره من فرد إلى آخر، وقد قدم البعض بالفعل ملاحظات أولية بشأن تفاعلات الفيروس مع نظام الغدد الصماء

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