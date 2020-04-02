تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التوفى

المقادير

4 x معلقة كبيرة شراب الذرة (الداكن للصوص)

2 x معلقة كبيرة عسل أسود

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب لبن بودرة

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب دقيق

1 x رشة ملح

¾ x كوب سكر بنى (للصوص)

¾ x كوب كريمة لبّاني (للصوص)

½ x كوب سكر

½ x كوب زيت عباد شمس

¼ x كوب زبدة (للصوص)

الطريقة:

فى طاسة على النار نعمل على تحميص اللبن البودرة حتى يأخذ لون ذهبى.

فى إناء عميق نضع اللبن البودرة المحمص ونضيف له الزيت ونخلط جيدا.

فى وعاء اخر نضع البيض مع رشة ملح ونخفق جيدا حتى يتضاعف حجم البيض.

ثم نضيف الفانيليا والسكر والعسل الأسود ونضرب جيدا حتى يتجانسوا تماما.

ثم نضيف لخليط البيض والسكر الدقيق والباكينج بودر والباكينج صودا.

ثم نضيف خليط اللبن المحمص للخليط السابق ونخلط جيدا.

نصب خليط الكيك فى صينية مدهونة بالزبد ونضعها فى فرن عند درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو لحين النضج.

لعمل صوص التوفى فى وعاء عميق على النار نضع السكر البنى وشراب الذرة والزبد على النار ويتركوا على نار هادئة حتى الغليان مع التقليب المستمر ثم نضيف الكريمة بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام سميك.

تترك الكيك حتى تهدأ ثم يصب فوقها الصوص وتقدم مع ايس كريم الفانيليا بالهنا والشفا.

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