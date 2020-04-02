تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب البرتقال

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x لتر برتقال (طازج)

2 x معلقة كبيرة قشر برتقال (مبشور)

1 x كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فانيليا الطريقة: فى الخلاط نضع السكر وبشر البرتقال والفانيليا ونخلط حتى ينعموا تماما.

ثم نضيف العصير ونخلط.

ثم يصفى الخليط ونضعة فى إناء على النار حتى يغلى ثم نهدى النار ويترك لمدة 20 دقيقة

ثم يصب الشراب فى زجاجات معقمة يعد ان يبرد تماما وتغلق جيدا وتحفظ فى الثلاجة لحين التقديم

عند التقديم نقوم بخلط معلقتين من شراب البرتقال مع كوب الماء المثلج بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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