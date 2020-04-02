تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب الخوخ

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كيلو خوخ (ناضج)

3 x كوب سكر (أو حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون الطريقة: يغسل الخوخ ويجفف ثم يقطع لقطع صغيرة.

ثم نضعة فى الخلاط مع السكر ونخلط جيدا حتى ينعموا تماما.

ثم نضعة فى وعاء على نار هادئة مع التقليب باستمرار حتى يذوب السكر تماما لمدة 20 دقيقة.

ثم يضاف عصير الليمون ونقلب.

يترك حتى يبرد تماما ثم يعبأ فى زجاجات معقمة ويغلق جيدا ويحفظ فى الثلاجة

وعند الأستخدام نضع معلقتين من شراب الخوخ فى كوب ماء مثلج ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الخوخ والمشمش

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