تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موز بالشيكولاتة

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد موز

½ x كوب قطع شيكولاتة

½ x كوب مارشيملو (صغير الحجم) الطريقة: نعمل على تقطيع ورق الفويل ونضع كل أصبع موز فى منتصف الورقة.

ثم تشق كل موزة من المنتصف بالقشرة نضع فى منتصف كل موزة معلقة من قطع الشيكولاتة ومعلقة من المارشيملو .

ثم نلف الفويل علي الموزة جيدا ونضعها على شواية ساخنة لمدة عشر دقائق.

نتفح الفويل ويثنى جوانبة لأسفل يتم تقديمه مباشرة وهوه موجود بالقشرة ونضع فوقة كريمة او أيس كريم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فرابية الشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المارشيملو

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