تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة القمح

المقادير

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

3 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة)

2 x عدد عيدان كرفس (مقطع صغير)

1 x لتر مرق الدجاج (أو اللحم)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب قمح

1 x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (مكعبات)

1 x عدد جزر (مكعبات)

¼ x كيلو لحمة مفرومة

الطريقة:

ينقى القمح ويغسل بالماء جيدا ثم ينقع فى الماء مدة 6 ساعات.

فى وعاء نخلط اللحم المفروم والبيضة مع البقدونس والكزبرة والملح والفلفل والبهارات جيدا حتى تصير متجانسة.

يشكل اللحم لكرات متوسطة الحجم وتغطى ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

فى وعاء على النار نضع الزبد ثم نضيف كرات اللحم وتقلب حتى تحمر من جميع الجهات ثم تنشل و توضع جانبا.

فى نفس الوعاء نضيف البصلة ونقلب حتى يذبل ثم نضيف الجزر والكرفس والقمح ونقلب.

ثم نضيف المرق وتترك حتى تغلى ثم نهدى النار وتترك حتى ينضج القمح.

ثم نضيف كرات اللحم وتترك على النار مدة عشر دقائق ثم ترفع من على النار وتغرف وتقدم بالهنا والشفا.

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