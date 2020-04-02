تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم بالكار

القاهرة - لايف استايل
المقادير
2 x معلقة كبيرة دقيق
1 x كوب مرق اللحم
1 x عدد فص مستكة
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x كيلو لحمة مفرومة
1 x عدد بصلة (مقطعة شرائح)
1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفرومة)
1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)
1 x معلقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة
1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة
1 x معلقة كبيرة كارى أصفر
1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)
الطريقة:
نخلط البصلة المفرومة مع اللحمة والبقدونس والكزبرة ونتبل بالملح والفلفل. و تشكل لكرات صغيرة.
ندهن صينية فرن بقليل من الزيت وندهن كرات الكفتة أيضاً وتدخل فرن حار حتى تحمر.
نحمر شرائح البصل في قليل من الزيت مع المستكة حتى تصفر ثم نضيف مكعبات الفلفل الأحمر الحلو ونقلب.
نضع ملعقة الكارى ونقلبها حتى تبدأ رائحتها في الظهور.
هنضيف الدقيق ونقلب جيدا.
نضيف المرق ونقلب جيداً حتى تمتزج كل مكونات الصلصة.
ضع كرات اللحمة ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق.
تقدم بعد نثر البقدونس على الوجه. بالهنا والشفا
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