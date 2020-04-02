تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البطاطس بالجبن

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x عدد بيضة (مخفوق)

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو بطاطس (مسلوقة مع معلقة من الملح)

½ x معلقة صغيرة بابريكا

⅛ x كيلو جبنة جودة (مقطعة مكعبات) الطريقة: تهرس البطاطس جيدا جدا بواسطة شوكة حتى تنعم تماما.

ثم نضيف لها البقدونس والتوابل وتقلب جيدا.

تشكل على هئية كرات متوسطة الحجم ثم تحشى من المنتصف بمكعب من الجبن.

ثم تغمس فى البيض المخفوق ثم فى البقسماط.

توضع فى الثلاجة لمدة ساعة.

فى زيت ساخن غزير نحمر كرات البطاطس حتى تأخذ لون ذهبى شهى وتنشل على ورق مطبخ لإمتصاص الزيت الزائد بالهناو الشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالبسلة والجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا

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