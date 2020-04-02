شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج الكحه الناشفه في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال هو فعل منعكس لإزاله المهيجات من مجرى الهواء ، وهناك نوعان من الكحه ناشفة ومصحوبه بالبلغم ، أشياء كثيرة قد تؤدى للإصابة بالكحه الناشفه أبرزها الحساسية وارتجاع المريء، ويمكن أن تؤثر الكحة الناشفة المستمره بشكل خطيرعلى الحياة اليومية خاصة إذا كانت أسوأ في الليل.

ووفقا لموقع HEALTHLINE هناك عده أسباب للاصابه بالكحه الناشفه وهى:

الربو

الربو هو حالة يتورم فيها الشعب الهوائية وتضيق يمكن أن يكون السعال المرتبط بالربو مصحوب ببغم أو تكون الكحة ناشف.

الكحة من الأعراض الشائعة للربو، ولكنه لا يكون الأكثر بروزًا، ومع ذلك، هناك نوع من الربو يسمى الربو المتغير السعال (CVA) الذي يتضمن السعال الجاف المزمن كأعراضه الرئيسية.

تشمل الأدوية قصيرة المفعول المستخدمة في علاج نوبات الربو العرضية أجهزة استنشاق موسع الشعب الهوائية.

ارتجاع المريء

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو نوع من الارتجاع الحمضي المزمن، يحدث هذا عندما يتدفق حمض المعدة بانتظام مرة أخرى إلى المريء، والذي يربط الفم بالمعده يمكن أن يتسبب حمض المعدة في تهيج المريء ويؤدى إلى الإصابة بالكحة الناشفة.

التنقيط الأنفي

يشير التنقيط الأنفي إلى مخاط إضافي يسيل إلى الحلق عندما يكون لدى الشخص حساسية باردة أو موسمية، تستجيب الأغشية الموجودة في الانف عن طريق إنتاج مخاط أكثر من المعتاد على عكس المخاط الطبيعي (الصحي)، فإن هذا المخاط مائي وسيلان ، لذلك فهو يسيل بسهولة في الجزء الخلفي من الحلق.

يمكن أن يتسبب التنقيط الأنفي في دغدغة الأعصاب في الجزء الخلفي من الحلق. مما يسبب الكحة الناشفة.

يعتمد علاج التنقيط الأنفي الخلفي على سببه عادة ما تكون نتيجة الحساسية أو عدوى بكتيرية أو فيروس.

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عدوى فيروسية

عند الإصابة بإحدى الفيروسات العديدة التي تسبب نزلات البرد، تستمر الأعراض قصيرة المدى عادة أقل من أسبوع ومع ذلك ولكن يستمر الكحه لمدة قد تصل إلى شهرين نتيجة تهيج في مجرى الهواء والذي يكون غالبًا حساسًا للغاية بعد مرض فيروسي، يصعب علاج هذا النوع من الكحة وغالبًا ما يتطلب الوقت والصبر

علاج الكحة الناشفة

قد يكون من الصعب علاج الكحة الناشفة بمجرد أن تصبح مسارات الهواء حساسة بشكل مفرط، يمكن إزعاجها بسهولة عن طريق الكحة مما يخلق حلقة مفرغة. هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف، بغض النظرعن سبب الكحه

- تناول مرطبات الحلق لترطيب وتهدئة أنسجة الحلق المتهيجة.

- تناول مثبطات السعال بدون وصفة طبية لقمع الكحه الناشفه.

- إضافة العسل إلى مشروب ساخن لتهدئة أنسجة الحلق المتهيجة.

يمكن أن تكون الكحه الناشفه مزعجه ، خاصة عندما تستمر لفترة طويلة إذا بدأت في إحداث فوضى في جدول نومك ، جرب هذه النصائح للتوقف عن الكحه في الليل.

طرق علاج منزلية للكحة الناشفة

شرب ما يكفي من السوائل: تُساعد السوائل على تخفيف المخاط المتراكم في الحلق وتساعد المشروبات الساخنة كالشوربه أو الشاي أو العصير تلطيف الحلق.

ترطيب الهواء: استخدم مرطّب هواء معتدلًا أو خُذْ حمام بخار.

الإقلاع عن التدخين: يهيج التدخين أو التدخين السلبي الرئتين والذي قد يزيد من حدة الكحه الناتجه عن أسباب أخرى .