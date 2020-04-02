تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة السلمون

المقادير

12 x عدد طماطم (شيرى مقطعة انصاف)

6 x معلقة كبيرة عصير ليمون

3 x معلقة كبيرة شبت (مفروم)

2 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة الكبر

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو سمك فيليه (سلمون مشوى)

¼ x كوب لبن رايب (خالى الدسم)

¼ x كيلو هليون

¼ x كيلو بطاطس (صغيرة)

الطريقة:

تقطع البطاطس لأرباع وتوضع فى وعاء به كمية وفيرة من الماء على النار مع معلقة من الملح وتترك لمدة عشر دقائق او لحين أن تسلق ثم تصفى وتترك جانبا.

يقطع الهليون لقطع متساوية الحجم ونضعة فى وعاء به كمية وفيرة من الماء حتى يسلق لمدة خمس دقائق ثم يصفى ويترك جانبا.

فى وعاء عميق نضع الليمون وقشر الليمون واللبن الرائب والثوم والكبر والشبت والبقدونس ويتبل بالملح والفلفل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

يقطع السلمون لقطع متوسطة الحجم ومتساوية ونضعة فى وعاء عميق.

نضيف للسلمون الهليون والبطاطس السابق سلقهم.

ثم نضيف لهم صوص المايونيز ونقلب يترك فى الثلاجة لحين التقديم تضاف الطماطم الكرزية عند التقديم بالهنا والشفا.

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