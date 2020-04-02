ضعف مخزون المبيض حالة مرضية تؤرق بعض النساء قبل سن الأربعين

يحدث عند بعض السيدات انقطاع الطمث مبكرا، وهو ما يجعلهم يعانون من مشكلة عدم الانجاب في وقت مبكرا، إلا أن هناك مشكلة أخرى يمكن أن تصيب السيدات وتسبب في الحرمان من الانجاب، وهي ضعف مخزون التبويض.

وعلق الدكتور أحمد عاصم استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن ضعف مخزون المبيض حالة مرضية مقلقة تصاب بها بعض النساء خصوصًا قبل مرحلة بلوغ سن الأربعين، حيث تفشل المبايض لديهن في تأدية الوظائف المطلوبة منها على أكمل وجه.

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اضاف عاصم في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، انه مع ضعف مخزون المبيض يقل إنتاج هرمون الاستروجين عن معدلاته الطبيعية في الجسم وتقل الخصوبة بما يؤدي إلى إعاقة حدوث الحمل.

وأوضح عاصم، أن الفرق بين ضعف مخزون المبيض وبين انقطاع الطمث المُبكر، حيث أنهما حالتان مرضيتان مختلفتان، حيث يشير ضعف المبيض إلى عدم انتظام الدورات الشهرية ونزولها بشكل مُتقطع لسنوات متتالية في المراحل العمرية الأصغر من سن الأربعين، وهو ما يسمح نوعًا ما بالعلاج وحدوث الحمل.

بينما يعتبر انقطاع الطمث المُبكر يشير إلى التوقف النهائي لنزول الدورات الشهرية، ومن ثم لا إمكانية لحدوث الحمل ، حيث ان هناك العديد من الاسباب لحدوث ضعف مخزون المبيض، حيث تنقسم الى أسباب مرضية وأخرى حياتية، وتشمل :

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1- الأسباب المرضية:

ومن ابرز الاسباب المرضية لضعف مخزون المبيض تتمثل في إصابة السيدة بتكيس المبايض الذي يؤدي بدوره إلى الخلل في إنتاج الهرمونات المسئول عنها المبيض، أو الإصابة باختلالات وأمراض الغدد النخامية، أو المعاناة كذلك من اختلالات الغدة الدرقية.

2- الأسباب الحياتية:

وبالنسبة للأسباب الحياتية المسؤولة عن ضعف مخزون المبيض تتمثل في إصابة السيدة بالسمنة المفرطة، أو زيادة مُعدلات إفراز هرمون الحليب بالجسم مهما كان سببه، أو انقطاع أو عدم انتظام نزول الدورة الشهرية، وأخيرا التقدم في العمر.

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