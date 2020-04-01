عدد المتوفين بفيروس "كورونا" في نيويورك يتجاوز عتبة الـ1000 شخص

أعلنت السلطات الصحية في نيويورك أمس الثلاثاء، أن عدد المتوفين بفيروس كورونا في المدينة تجاوز الـ1000 شخص، وحسب أحدث البيانات، بلغ إجمالي الوفيات 1096 بين 41771 مصابا تم تسجيلهم في المدينة، فيما نقل 8549 مريضا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 1500 حالة والإصابات 75 ألف، من أصل نحو 3900 وفاة و190 ألف إصابة على مستوى البلاد.
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