القاهرة - لايف ستايل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 22 مريضا وخرجوا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 179.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت تحاليلها إيجابية للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.
وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، هم أردني الجنسية و5 مصريين، بحسب بيان وزارة الصحة.
أما حالات الوفاة فتعود إلى امرأة ماليزية و21 مصريا، وقد تعافوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 779 حالة، من بينهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.
قد يهمك أيضا:
هولندا تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 حالة وفا
ةتسجيل 131 حالة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة في الجزائر
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجّل 36 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 779 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.