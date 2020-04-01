مصر تسجّل 36 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 779 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 22 مريضا وخرجوا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 179.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت تحاليلها إيجابية للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، هم أردني الجنسية و5 مصريين، بحسب بيان وزارة الصحة.

أما حالات الوفاة فتعود إلى امرأة ماليزية و21 مصريا، وقد تعافوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 779 حالة، من بينهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.

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