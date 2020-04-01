بريطانيا تعلن عن 563 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 563 حالة وفاة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 2352 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات ضمن الكادر الطبي إلى أكثر من ألفي شخص. قد يهمك ايضا: Advertisements تسجيل 131 حالة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة في الجزائر سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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