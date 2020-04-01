هولندا تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 حالة وفاة

سجلت هولندا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة. وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا: إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 131 حالة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة في الجزائر سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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