تسجيل 131 حالة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة في الجزائر

سجلت الجزائر اليوم اكتشاف 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 847 حالة مؤكدة. وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات 58 حالة . قد يهمك ايضا: إيطاليا تسجل 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و727 حالة وفاة الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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