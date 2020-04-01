سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة اليوم 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مايمثل أكبر زيادة خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة. وقالت وزارة الصحة في سنغافورة: إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1000 حالة، موضحة أن 54 حالة من بين الحالات الجديدة التي جرى تشخيصها محلية. قد يهمك ايضا: إيطاليا تسجل 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و727 حالة وفاة الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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