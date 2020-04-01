شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع الأمراض السرطانية المعرضة لفيروس كورونا ولماذا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خوف وقلق وتوتر هى الحالة التى يعيشها عدد كبير من مرضى السرطان حاليا وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن مرضى السرطان يعانون دائما من ضعف فى الجهاز المناعى مما يعرضهم للإصابة بالفيروس .

وحسب ما ذكره موقع cancerresearchuk فإن فيروس كورونا شبيه بالانفلونزا ويؤثر على الرئتين والجهاز التنفسى ويمكن ان يسبب مضاعفات خطيرة، وان الاشخاص المصابين بالسرطان هم الأشخاص الاكثر عرضة لخطر الاصابة بالمضاعفات، وذلك لان السرطان والعلاج الخاص به يؤثر على الجهاز المناعى.

وذلك لأن بعض العلاجات ، مثل العلاج الكيميائي يمكن أن يوقف النخاع العظمي من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم البيضاء، وهى جزء من الجهاز المناعى، هناك بعض الأنواع من الأمراض السرطانية الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا وهى" سرطان الدم، سرطان الغدد الليمفاوية" ، وذلك لان هذه الأنواع تؤثر على صحة الجهاز المناعى.

وهناك بعض الحالات ايضا من مرضى السرطان اكثر عرضا للفيروس وهم

1: من يخضعون للعلاج الكيماوى أو الاشعاعى الجذرى لسرطان الرئة.

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2:مرضى سرطان الدم أو النخاع العظمى مثل اللوكيميا والورم الليمفاوى الذين هم فى أى مرحلة من مراحل العلاج.

3:مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج المناعى .

4:وجود علاجات أخرى مستهدفة للسرطان يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعى ومنها مثبتطات بروتين كيناز.

4:الذين يخضعون لنخاع العظام أو زرع الخلايا الجذعية فى الاشهر الستة الماضية، أو ما زالوا يتناولون أدوية للمناعة.

وفى هذه الحالة ينصح المرضى باتباع طرق الوقاية من غسل اليدين بالمياه والصابون وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتجنب التجمعات العائلية".