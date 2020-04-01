شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للأطباء والمستشفيات والصيدليات من تخزين العلاجات المحتملة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عارضت الجمعية الطبية الأمريكية، وجمعية الصيادلة الأمريكية، والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي الأطباء والصيدليات والمستشفيات التي تصف الأدوية بشكل وقائي أو تشتري كميات زائدة أو مخزونات من العلاجات المحتملة لـ COVID-19 كورونا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تطالب الجمعيات المهنية الثلاث بكتابة وصرف الوصفات الطبية للكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين والأزيثروميسين فقط لغرض طبي مشروع ، حيث يمكن أن يكون لتخزين هذه الأدوية أو استنفاد الإمدادات بأوامر مستقبلية تأثير سلبي كبير على مرضى الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي إذا الأدوية ليست متاحة للاستخدام المنتظم.

Advertisements

وتدعو الجمعيات إلى المسئولية المهنية ، بما في ذلك من جانب الصيادلة الذين يجب أن "يستفسرون بشكل معقول" للتأكد من شرعية الوصفات الطبية لغرض طبي معتمد.

ووفقاً للبيان ، "يجب على مجتمع الرعاية الصحية أن يوازن بشكل جماعي بين احتياجات المرضى الذين يتناولون الأدوية على أساس منتظم للحالة الحالية مع الوصفات الطبية الجديدة التي قد تكون ضرورية للمرضى الذين تم تشخيصهم بـ COVID-19ومجرد مشرفين على الموارد المحدودة أمر ضروري".