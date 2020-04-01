إيطاليا تسجل 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و727 حالة وفاة

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم بواقع 4782 حالة ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا 110574.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بواقع 727 حالة إلى 13155 وهو ما يمثل زيادة أقل قليلا من تلك المسجلة أمس الثلاثاء، وأدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس.

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