أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 278 إصابة.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على النحو التالي، حالتين لقادمين من إسبانيا، وحالتين لمخالطين مصابين، مبينًا شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس.
وقد يهمك أيضًا:
دونالد ترامب يحذر من ارتفاع معدلات الوفيات في أميركا خلال أسبوعين
"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر وتُعلن تجاوز إصابات "كورونا" عتبة النصف مليون
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.