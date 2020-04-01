الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 278 إصابة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على النحو التالي، حالتين لقادمين من إسبانيا، وحالتين لمخالطين مصابين، مبينًا شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس.

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