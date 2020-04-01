المغرب تسجل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 642 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 26 شخصا، فيما تم استبعاد 2653 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 181 حالة، متبوعة بمدينة مراكش ب 115 وفاس والرباط ب 112.

واليوم تم تسجيل أول إصابتين في أقصى الجنوب بعد أن ظلت هذه المنطقة في منأى عن الوباء منذ انتشاره في المغرب.

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