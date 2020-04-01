تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكريب الحلو بالشوكولاتة والموز

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- طحين : 500 غراماً (منخل)

- حليب : كوبان ونصف

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- سكر : 50 غم

- البيض : 4 حبات

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- الموز : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح / للتزيين)

- صوص شوكولاتة : نصف كوب (للتزيين)

طريقة التحضير اخلطي الحليب مع البيض والفانيلا واخلطي بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعماً.

في وعاء آخر اخلطي الطحين والملح والسكر ثم أضيفي مزيج البيض والفانيلا والحليب فوقه وحركي حتى تتكون عجينة سائلة.

ذوبي الزبدة وأضيفيها للمزيج وحركي وغطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي كمية من عجينة الكريب وحمريها لمدة دقيقة من كل جهة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

ضعي الكريب في طبق التقديم واحشيه بالموز وصوص الشوكولاتة وزينيه بصوص الشوكولاتة حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الكريب بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريب المقلي

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