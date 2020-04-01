تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكريب بحشوة الشوكولاتة والموز

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- طحين : كوب

- حليب : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقتان صغيرتان (أو زيت نباتي)

- الشوكولاتة : ملعقتان كبيرتان (مفرومة)

- صوص شوكولاتة : ملعقتان كبيرتان

- الموز : 1 حبة (مقطعة)

طريقة التحضير 1. نضع البيض والحليب والفانيلا والسكر في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدا. 2. نضيف الطحين بالتدريج ثم الملح نخفق حتى نحصل على مزيج ناعم وسائل. 3. نسخن الزبدة في مقلاة على النار ونسكب جزء من خليط الكريب ويوزع بسرعة على جميع أطراف المقلاة ليصبح سمك الكريب رقيق. 4. عندما يتغير اللون إلى الذهبي نقلب الكريب على الوجه الآخر. Advertisements 5. في طبق التقديم نحشو الكريب بالشوكولاتة والموز ونلفه ثم نزينه بصوص الشوكولاتة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الكريب بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريب المقلي

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