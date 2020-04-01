القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- مقادير الكريب : طحين : كوب

حليب : كوب ونصف

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة - للحشو : الآيس كريم : 2 كوب (فانيلا)

الموز : 5 حبات (مقطع دوائر)

صوص شوكولاتة : 2 ملعقة كبيرة (ذائبة) طريقة التحضير 1. اخلطي الحليب والطحين والبيض والزيت في وعاء. 2. أضيفي الملح. 3. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم ارفعيها عن النار. Advertisements 4. أضيفي حوالي ملعقتين كبيرتين من الخليط وأعيدي المقلاة على النار اتركي المزيج لمدة 30 ثانية ثم اقلبيه على الجهة الأخرى لتحمريها. 5. ضعي الكريب في طبق حتى يبرد. 6. احشي الكريب بالآيس كريم والموز ولفيه على شكل مربعات. 7. ضعي الكريب المحشو في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليه الفريزر لمدة ساعتين قبل التقديم. 8. عند التقديم وزعي صوص الشوكولاتة عليه و قدميه بارداً. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بدون حليب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل الموز بالحليب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كريب بالآيس كريم والموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.