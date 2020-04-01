القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الزبدة : نصف ملعقة كبيرة

- طحين : نصف كوب (منخل)

- سكر : 3 ½ ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب (للحشو)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين)

طريقة التحضير 1. سخني مقلاة واسعة أو مقلاة الكريب لمدة 10 دقائق. 2. ذوبي الزبدة واتركيها لتبرد قليلاً. 3. اخلطي الطحين والسكر والملح في وعاء. 4. اخلطي البيض مع الحليب ثم أضيفي الزبدة والفانيلا وحركي. 5. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والحليب والزبدة وحركي حتى يصبح المزيج سائل وناعم. Advertisements 6. صبي كمية من الخليط في المقلاة المحماة واتركي الكريب ليتحمر على الجهتين لمدة 30 – 60 ثانية. 7. ضعي الكريب في طبق وادهني النوتيلا ولفيه على شكل رولات وقدميه ساخناً مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بدون حليب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل الموز بالحليب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كريب النوتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.