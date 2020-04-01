تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرات الكفتة باللبن



المقادير

- كفتة : 250 غراماً

- طحين : ملعقتان كبيرتان

- الزيت : ملعقتان كبيرتان

- زبادي : 6 اكواب (روب)

- الماء : كوب

- البيض : 1 حبة

- النشاء : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- زيت الذرة : ملعقة كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الكزبرة : كوب (مفرومة)

طريقة التحضير

1. تشكل الكفتة إلى كرات صغيرة، ثم تدحرج على الطحين (الدقيق).

2. يسخن الزيت في مقلاة، وتقلى كرات الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ترفع من الزيت وتترك جانباً.

3. لعمل خليط اللبن يوضع الزبادي (الروب) في وعاء عميق، ويضاف إليه الماء والبيضة، والنشا والملح.

4. باستعمال المضرب الشبك اليدوي، يقلب الخليط بهدوء حتى يختلط جيداً ويذوب النشا.

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5. يوضع الإناء على نارٍ متوسطةٍ مع التحريك باستمرار بملعقة خشبية حتى يغلي.

6. تضاف كرات الكفتة إلى الخليط، وتترك حتى يغلي الخليط على النار لمدة 10 - 15 دقائق، حتى تنضج الكفتة ويتماسك اللبن قليلاً. يسخن الزيت في مقلاة صغيرة، ويضاف إليه الثوم المفروم، ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون، ثم تضاف الكزبرة وتقلب مع الثوم لبضع ثواني حتى تذبل، ثم يضاف الثوم والكزبرة بسرعة إلى كرات الكفتة باللبن حتى تكتسب رائحةً شهية مميزة. تغرف كرات الكفتة باللبن وتقدم ساخنةً مع طبق من الأرز. او يقدم بجانبه الجرجير

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